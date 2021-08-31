高中以下學校將在明天(9/1)開學，然而疫情持續影響，學生尚未打疫苗，對此教育部訂定防疫指引，包括家長及訪客不得入校園，發燒、急性呼吸道感染者禁止入校，上學全程配戴口罩、吃飯使用隔板等規定，《中時新聞網》整理了其中與學生有關的7大問題懶人包供大家參考。
●誰不可以入校園？
1.家長及訪客原則不入校園。
2.發燒者、急性呼吸道感染者，或具有新冠肺炎感染風險者，禁止入校園。
●個人衛生防疫措施有哪些？
1.上學前、入校時、下午上課前量測體溫。
2.上學前如出現發燒或呼吸道症狀者，應在家休息避免外出。
3.除用餐及飲水外，全程佩戴口罩。無法配戴口罩如音樂課吹奏樂器，或肢體碰撞的體育課程，建議暫緩。
3.勤洗手、遵守咳嗽禮節。
●老師入校條件？
學校教職員工及工作人員，應符合完成疫苗第一劑接種且滿14日之服務及入校條件；疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗為原則。
●開冷氣怎麼辦？
為了維持各學習場域及用餐環境通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，並加強通風及清消。
●怎麼吃午餐？
教室內用餐應維持環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消。飲水機僅供裝水用不得以口就飲。
●學生擔心染疫可不到校嗎？
學生若因防疫需求而請假，將不會列入出缺勤紀錄。
●確診停課標準？
指揮中心規定，1班有1位師生確診，該班停課。1校有2位以上師生確診，則該校停課。1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。
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