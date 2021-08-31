保時捷Taycan和Taycan Cross Turismo即將推出2022年式車型，新年式不僅進行全面性升級。全新的Paint to Sample以及Paint to Sample Plus車色選擇服務，前者讓車主有65種全新車色選擇，後者更提供近乎絕對自由的顏色選項，讓車主擁有獨樹一幟的客製化車色。

業者表示，歸功於技術改良，22年式Taycan和Taycan Cross Turismo日常續航里程將進一步提升，其它重要的升級項目涵蓋了將Android Auto應用程式整合至保時捷通訊管理系統 （PCM）中。目前國內29處目的地充電站總計60支充電裝置已完成建置，地點涵蓋飯店、餐廳、購物中心、運動俱樂部等等，充電網路亦持續全面擴展。

2022年式Taycan的續航力在日常駕駛上已顯著提高，全時四輪驅動車型在Normal以及Range模式下駕駛時，前軸電動馬達負載範圍內幾乎已能達成完全分離與斷電。此外，當車輛在滑行或靜止狀態時，動能並不會傳遞到前後軸，這樣的巡航滑行功能（electric freewheel function）可以成功減少阻力造成的動力流失。只有在駕駛需要更高動力或改變駕駛模式時，電動馬達可以瞬間再次啟動。

另外，自Taycan發表以來，其第六代保時捷通訊管理系統 （PCM）一開始便支援Apple Music與Apple Podcast，現在能搭配內建Google Android操作系統的智慧型手機使用，幾個特定的手機功能以及智慧型手機應用程式，在不影響駕駛安全的情況下，皆能藉由PCM或Google Assistant的語音指令進行操控。

這次最為亮眼的服務即是全新的Paint to Sample以及Paint to Sample Plus車色選擇服務。保時捷在90年代推出許多色彩繽紛的車色塗裝，這些非主流車色在品牌忠實粉絲之間引領一陣狂潮，這些吸睛的顏色正式捲土重來，並成為Porsche Exclusive Manufaktur持續發展個性化服務的一環。

除了17種標準車色外，Paint to Sample的65種全新車色包括金屬月光藍Moonlight Blue Metallic、迷幻綠Acid Green、星璃桃Rubystar、海岸蔚藍Riviera Blue以及金屬迷幻紫Viola Metallic等經典車色。Paint to Sample Plus甚至能讓車主們將Taycan與他們喜愛的配件相互搭配。