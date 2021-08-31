受到全球晶片短缺的影響，Google日前發表的中階手機Pixel 5a僅在美國、日本兩地市場推出。CP值超高的它，發表之際就備受看好。不料近期不少媒體評測以及網友都紛紛指出，Pixel 5a在拍攝影片時，容易出現機身過熱的情況，影響手機效能表現與使用體驗。對此，Google已開始介入調查。

《Android Authority》報導統整了多方媒體測試的結果，發現Pixel 5a出現機身過熱的案例並不少見。《CNET》在一般環境下，使用Pixel 5a相機在高幀率下錄影，就會出現暫停錄影的情況；《Android Police》網站則是發現錄製4K影片時，手機跳出過熱的警訊；《Hothardware》網站的測試人員則是發現，在攝氏20度的環境下拍攝6分鐘的4K影片，就收到手機跳出的機身過熱提示。

而其實除了以4K解析度拍攝時，Pixel 5a的相機容易出現過熱問題；《Android Central》在測試中也發現，僅是拍攝幾張照片、在1080p格式下錄製幾條簡短的影片，都會拖累手機效能，且讓手機呈現過熱情況長達半小時。在發現上述情況後，他們已向Google反應，而Google將會介入調查。

除了媒體評測發現了不少Pixel 5a過熱的情況，也有一位網友指出他是在1080p格式直播一小時後，出現過熱情況；其餘例子比較多都是在使用相機時發生過熱情況。

I want to love the pixel 5a but not being able to record 4k video at 30fps for more than 1 minute and 30 seconds on an 82 degree day at 5pm is a total deal breaker for me. It wouldn't even give me the option to record 60... Despite not using it for over an hour. — Gregory McFadden (@GregoryMcFadden) August 26 2021

Yup. Tested it myself on my Pixel 5a 70 degrees inside in the A/C and on 4K @ 60 FPS it just takes a matter of minutes to overheat. This is terrible… pic.twitter.com/Pde8GcL6KU — TechOdyssey | #TechRejects (@AdamJMatlock) August 18 2021

Pixel 5a overheating test..



4k 60 took 3 mins to overheat to where the video shut off..

4k 30 i shot 13 minutes straight of b-roll with no issues....

I'm perfectly ok with those results for the price of this phone..@madebygoogle — digital_slang (@digital_slang) August 20 2021

巧合的是，Pixel 5a今年使用的是去年同樣用在Pixel 5、Pixel 4a 5G當中的高通Snapdragon 765G晶片，而Pixel 5在去年上市之際也有傳出過熱的消息。如果這只是軟體問題所導致，那麼將是小問題，後續透過軟體更新就有望解決。未來若是Google在調查後有進一步回應，將為讀者迅速更新結果。