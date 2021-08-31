香港女星柏安妮擁有中、英、大馬血統，長得非常標緻亮麗，曾和梁朝偉傳過緋聞，被外界封為其「最美前女友」，也傳出2度婉拒周星馳的追求。婚後息影的她，54歲的模樣已沒了昔日絕世盛顏，網友驚呼認不出。

柏安妮的爸爸是醫師，家境富裕，她也很上進，以優良的成績錄取牛津大學，因為進入演藝圈沒去就讀，後來在香港大學生物系拿到學位。除此之外她還才華洋溢，勇奪過香港花式溜冰冠軍。1980年代，柏安妮被黃百鳴挖掘進演藝圈，加入「開心少女組」一員，出了幾張音樂專輯，並參與多部電影演出，像是《開心樂園》、《天靈靈地靈靈》、《開心勿語》、《霸王花》、《八寶奇兵》、《猛鬼大廈》、《咖哩辣椒》、《記得香蕉成熟時》等。

柏安妮入行前曾是香港花式溜冰冠軍。（圖／中時資料照）

柏安妮 ~ 沒有他【1989年亞洲電視《柏安妮斯里蘭卡特輯之自由狂奔》】

感情方面，柏安妮曾和鄭浩南交往過，因雙方未能達成婚姻共識協議分手，後來拍電影《風塵三俠》與梁朝偉合作傳出緋聞，最終情定圈外人，丈夫是昔日同窗，婚後淡出藝能界，生下兩個寶貝女兒，其中小女兒許恩怡繼承母親姣好臉蛋，接捧衣缽進入演藝圈，在電影《燃野少年的天空》擔任女主角小黃，清新氣質和甜美笑容被譽為小桂綸鎂，前途備受看好。而她2年前曾在社群平台曝光當時54歲母親柏安妮的照片，雖然笑容燦爛，但已沒了當年的明星光環，網友直呼一時沒認出。不過，柏安妮持續進修，獲得香港理工大學職業治療學系、美國瓦爾登大學臨床心理學碩士學位，並取得香港大學心理學深造證書，曾任香港明德兒童啟育中心職業治療師，現任Central Development Team 臨床心理學家。