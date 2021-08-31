星展集團與台塑河靜（開曼）有限公司完成簽署3年期2億美元（約56億元新臺幣）之「永續指數連結貸款」，此為台塑河靜（開曼）首筆永續貸款案，亦為目前台資集團企業承作最長3年期永續貸款中金額最高之案件。

台塑河靜（開曼）為越南台塑河靜鋼鐵公司100%持股之母公司，台塑河靜鋼鐵公司於2020年11月首次單月轉虧為盈後，至今仍維持穩健的獲利表現。另外，公司也極為重視企業永續發展與環保責任，藉由與星展集團簽署「永續指數連結貸款」，在為期3年的貸款期間內，持續追蹤台塑河靜鋼鐵公司相關永續表現，包括廢氣、廢水排放管理、職場環境、社區參與，以及社會回饋等，而後視達成程度，獲得優惠的貸款利率，充分展示公司實現長期永續發展價值的決心。

星展集團企業及機構銀行永續發展部總監鍾皓恩表示，台塑河靜（開曼）選擇星展集團作為簽署永續指數連結貸款的合作對象，不僅顯示星展在永續領域的多年耕耘已深獲各地區客戶肯定，同時，這項合作也代表台塑河靜鋼鐵公司長久以來對落實永續經營、環境保護與善盡企業社會責任所做出的實質承諾。

星展集團與台塑集團維持長期且深厚之往來關係，除了本次星展集團辦理之永續指數連結貸款簽署案之外，2020年星展銀行（台灣）也曾與台塑集團之台塑網科技股份有限公司合作，透過API介接，推出業界首創自運用區塊鏈技術的「供應鏈融資服務平台」串接資訊流，讓台塑集團的供應商得以更便捷的方式申請訂單融資，獲得即時撥款。另外，也利用API技術提供台塑集團國外信用狀通知之服務，以提升台塑集團每日需處理上千筆信用狀的處理效率，從不同面向，持續提供客戶卓越的金融服務。