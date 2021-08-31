記憶體製造旺宏(2337)第三季是傳統最旺的一季，本業營運可望比第二季成長，加上日前處分6吋晶圓廠定案，可望挹注在下半年的獲利表現；隨著本季看旺以及業外挹注，法人估公司今年每股淨利上看5元，激勵今早股價觸及40元，相對台股穩健。

旺宏公司於上季法說會表示，第三季產能持續滿載，產品仍有漲價空間；法人評估公司第三季營收可望季增逾一成，獲利持續穩健增長。外資已連六天共買超旺宏1萬7751張。

旺宏第二季稅後淨利19.25億元，季增110%，每股純益1.04元。上半年稅後淨利28.42億元，年增11%，每股純益1.54元。

另外，旺宏處分6吋晶圓廠已定案，以25.2億元賣予鴻海，交易產權轉移預計於今年底前完成。據旺宏估計，將可認列處分資產利益約25億元。以旺宏目前股本約185.6億元計算，將貢獻每股獲利約1.35元。相關處分利益預計將在9月或10月入帳，挹注下半年獲利。

整體來看，旺宏第三季本業營收可望達全年最高，第四季雖遊戲旺季高峰已過、ROM的需求估下滑，但NAND Flash及NOR Flash需求仍佳支撐營收及獲利，法人估旺宏下半年在本業穩健以及出售六吋廠挹注下，下半年每股淨利挑戰3.5元，全年每股淨利上看5元以上。