據大陸生態環境部官方消息，應中方邀請，美國總統氣候問題特使凱瑞於8月31日至9月3日訪華。

期間，中國氣候變化事務特使解振華將同凱瑞在天津舉行會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。

這已是拜登政府成立以來，克里第二次訪問中國。上一次凱瑞訪華時，在與解振華於4月15日和16日在上海舉行會談。

當時，美中雙方發表了因應氣候危機聯合聲明。聲明提到，美國和中國致力於相互合作並與其他國家合作應對氣候危機；兩國還同意討論具體的減排行動，包括能源儲存等。

路透此前報導，2名知情人士透露，美國總統氣候問題特使凱瑞計劃在9月間訪問中國，尋求在美中關係交惡之際，繼續努力推動兩國在氣候變化領域密切合作。

報導指出，凱瑞這次訪問中國的時間點，正好在聯合國舉行全球氣候高峰會前的幾週。他希望在這場峰會上，讓其他國家也承諾遵守因應氣候變化的「十年行動」。