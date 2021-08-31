自購59.5萬劑AZ來了 今15：25抵台 10:422021/08/31 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國自購的59.5萬劑AZ，預計在今天下午運抵桃園機場。圖為第六批AZ抵台畫面。（圖／桃機公司務業開發處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼上周五（27日）中午有26.5萬劑AZ疫苗抵台，今（31日）下午又有疫苗要來了！我國自購的59.5萬劑的AZ疫苗將由華航CI834載運，預計在下午3時25分抵達桃園機場。 首批BNT最快明晚抵台 陳時中：可與AZ混打 104盤點2021年消失中的7項工作 快做下一步打算 #AZ #疫苗 #桃園機場 #華航 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文信任度民調回升 江啟臣：用800條人命換來的 10:042021/08/31 政治 漲價效應超預期 台積電明年EPS上看32元 04:102021/08/31 財經要聞 第7輪逾66萬人搶打AZ 國內3疫苗存量曝 剩最多的是這牌 11:092021/08/30 生活 桃園活動中心明開放 志工可出勤 04:102021/08/31 地方新聞 不分黨派議員連署自購疫苗 盧秀燕：已經在研議 12:282021/08/30 生活 三星Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi版登台 搭配故宮聯名周邊超有趣 11:172021/08/31 科技 Alpha疫情已結束！醫曝「更嚴峻的考驗」點名1族群 08:582021/08/31 生活 國際疫苗老給第2類 柯轟中央製造特權 04:102021/08/31 政治要聞 高端疫苗開打網路聲量飆升 網友正反面意見吵不停 11:392021/08/31 科技 打莫德納掉光頭髮！正妹勇敢接種第2劑 結果曝光 10:302021/08/31 生活 蕭美琴成首位獲邀開球的駐美代表 04:102021/08/31 政治要聞 生活熱門新聞 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 20多歲女打高端後掛急診 醫師敷衍回1句 友怒：被當白老鼠 - 生活 超級變種病毒「C.1.2」擴散7國 前台大醫曝1隱憂 - 生活 台鐵女列車長熱舞10秒吸25萬人 爆紅後她卻道歉了 - 生活 驚！台中接種疫苗後猝死逾百例 竟是確診死亡人數20倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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