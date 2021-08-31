繼上周五（27日）中午有26.5萬劑AZ疫苗抵台，今（31日）下午又有疫苗要來了！我國自購的59.5萬劑的AZ疫苗將由華航CI834載運，預計在下午3時25分抵達桃園機場。

首批BNT最快明晚抵台 陳時中：可與AZ混打
104盤點2021年消失中的7項工作 快做下一步打算
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