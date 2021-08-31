中小學明（1）日開學，學校工作人員必須打疫苗或快篩陰性才能入校。不過全國教育產業總工會今天發布新聞稿表示，有縣市讓學校工作人員僅能兩次公費快篩，有些縣市則不限，做法不同，應該全國統一，中央政府應充分補助，讓教職員工快篩都公費。

教育部8月16日宣布以3億444萬5500元之經費補助各地方政府及國私立學校之用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等防疫物資。但卻是以一名學生100元預算設算經費給地方及學校，給教師之預算是0。

按照規定，高中以下學校9月1日開學，學校工作人員進入校園應完成疫苗第一劑接種且滿14日，或首次服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗。其中亦已有縣市規定，教師未能配合快篩者，需自行請假並自付代課費。

全教產統計各縣市政府針對未完成疫苗第一劑接種或接種未滿14日之學校教師之第一次快篩，發現均是提供公費快篩，包括快篩站、醫院快篩、衛生所快篩、縣市政府提供快篩試劑、或學校提供快篩試劑等型態。

不過全教產也發現，目前台北市直至第三次快篩仍均為公費；但台東縣、連江縣、新竹市、嘉義市則規定第二次以後快篩，須因個人特殊病況且檢附醫生證明方能公費；新竹縣則表示第三次教師快篩為自費，除非自行至衛生局預約，而非原來由學校提供公費快篩試劑。

全教產表示，防疫如作戰，中央政府該補助就應補助、該支出就應支出，而不是讓學校進行「無米之炊」，難道形成破口後，再來怪罪基層嗎？