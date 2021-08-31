老牌男星千葉真一本月19日傳出因罹患新冠肺炎不幸逝世，享壽82歲，20日家人便為他進行火化儀式。千葉真一生前演出許多知名作品，和不少日本、台灣、香港藝人都有好交情。昨(30日)日媒則爆出由於千葉真一生前欠下不少債務，頭七法事還沒做完，就有許多債主找上門要錢，讓其家人處境十分難堪。

千葉真一擅長空手道、體操等，在許多武打戲中都親自上陣，並培育了許多演員，如真田廣之、志穗美悅子等，而他過去有過兩段婚姻，所育子女真瀨樹里、新田真劍佑與真榮田鄉敦也都是演員。1998年他到香港拍攝電影《風雲雄霸天下》，2001年再演出同名電視劇，因此他過世時，曾與他合作的田麗悼念發文：「千葉真一，前輩一路走好」，趙文卓也寫下：「往昔歷歷在目......此後再無『雄霸』，一路走好」。

昨《女性自身》報導，千葉真一1990年曾砸10億日圓（約2.5億台幣）拍電影，欠下2億日圓（約6700萬台幣）的債務，2008年他改開演員培育學校，最後因欠錢被告，又借了3000萬日圓（約758萬台幣），加上利息膨脹，推估他生前負債一度達到5億日圓（約1.2億台幣），不斷還款後據悉仍有數千萬日圓尚未還清。

知情人更透露，千葉真一1973年與野際陽子結婚，當年也是因為經濟問題須賣房賣地，導致野際陽子決定離婚，兩人在1994年簽字完成離婚手續，千葉真一生前人脈極廣，曾拜託朋友計畫希望自己過世後能安葬到看的到富士山的寺廟，但因沒有留下遺書便病逝，讓家人也十分困擾，也擔心是否還有不知道的債務未曝光。

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