疫情期間經歷不少生命消逝的遺憾，迎來新生命的時刻更顯珍貴。一名懷孕38周的產婦在救護車上產下胎兒，雖然是「急產」，所幸處置得宜，母子均安。醫師提醒，懷孕期間情況瞬息萬變，如出現落紅、破水或腹部有收緊感，都建議盡速送醫。

8月26日上午，振興醫院接獲通知，有位懷孕38周的產婦正在送往醫院途中，腹中胎兒的胎頭已經滑出產道，急診室隨即聯絡婦產科醫師、小兒科醫師，備齊接生所需的所有器械和物品，沒想到在救護車抵達醫院的3分鐘前，嬰兒已等不及誕生了。

嬰兒和產婦被推入急診室的那一剎那，嬰兒宏亮的哭聲響徹急診室，急診室內的病患及家屬聞聲都鼓起掌聲。振興醫院重症醫學部主任田知學表示，由於當天嬰兒爸媽都還在急診室等待PCR結果，沒能來得及為他們第一個孩子拍照，護理人員於是幫嬰兒照了很多照片，替父母親留下珍貴的一刻。

振興醫院婦產部產科主任孫大威表示，從有產痛到完成分娩，整個過程少於3個小時即稱為「急產」；急產的發生率大約只有2％，而且大多發生在經產婦，初產婦的機率較低，因為產婦的子宮頸曾被撐開過，彈性變得較為鬆弛，容易再次撐開，當胎頭往下降時，子宮頸擴張的速度會比初診婦來得快。

急產對產婦和新生兒都可能造成傷害。孫大威說明，疑似急產的產婦通常會有頻繁的宮縮，當程度過於密集、劇烈，甚至合併陰道出血症狀，就可能發生胎盤早期剝離，當胎盤剝離狀況嚴重時，將會促使產婦大出血、休克等狀況。對新生兒而言，急產的宮縮往往頻繁且劇烈，嚴重時可能造成胎盤早期剝離，促使胎兒缺氧而發生窘迫（心跳速度下降、窒息等），如果沒有緊急剖腹生產，將可能胎死腹中。

懷孕期間狀況瞬息萬變，即便疫情嚴峻也不能忽略產檢的重要性，千萬不要認為之前產檢都沒問題，減少一次產檢也沒關係。田知學提醒，產婦即將臨盆前其實都有症狀，只是急產的產婦症狀比較輕微，往往會被忽略；如果感覺到腹部有收緊感，或發現內褲上有些微出血的落紅症狀，抑或有水從陰道流出的破水症狀，不久又有子宮收縮即將臨盆症狀發生時，應盡快送醫，才能避免急產可能造成的傷害。