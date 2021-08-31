43歲斯容從事購物已超過20年資歷，是購物台天后，近來熱衷騎馬的她，常會參加馬術比賽，今(31日)她開心宣告挺進「全國馬場馬術積分賽第二站」，希望大家能幫她加油，不過網友卻被她附文的辣照給吸引，直呼「穿這樣上場，冠軍一定是妳的」。

斯容前年花250萬台幣買下德國馬「鳳眼男」，這次她帶著「鳳眼男」參加全國馬場馬術比賽，她也發文表示「我們準備好了，到時候就穿這樣去比賽...(大誤)」。

只見她西裝外套裡面只穿一件黑Bra，露出大片白皙春光，渾圓上圍快彈出，深邃事業線也見客，零贅肉S曲線更是吸睛，完全看不出已43歲，好身材讓網友都驚呼連連。

「美女迷死人了」、「身材一級棒」，還有人說她一定冠軍，「因為評審一定都在注視著妳」，她也回覆「我是開玩笑的啦~~怎麼可能穿這樣比賽...比賽是很神聖的事情呀」。

從小就喜歡馬的斯容，10年前也曾迷上騎馬，認真學習了2年，未料某次「摔馬」意外，在她心裡留下極大創傷，還對騎馬產生恐懼感，直到2018年才又開始重拾馬術訓練，去年還在新竹縣長盃馬場馬術比賽，奪得馬場馬術Preliminary級項目冠軍，她也興奮在社群和粉絲分享奪牌喜悅。