北市議員許淑華（右二）四處奔波協助，募集了1萬片隔板，趕在開學前、8月底統統送往各校，讓家長、學生可安心開學。（摘自許淑華臉書／張穎齊台北傳真）

9月1日開學，北市府為防疫備戰，8月中旬稱已為9成1的國小準備好隔板，但當時遭議員許淑華打臉，光信義區9所小學中就有5校都還沒有隔板，經她四處奔波協助下，募集了1萬片隔板，趕在開學前、8月底統統已送往各校，讓家長、學生可安心開學。

北市府16日指出，北市有9成1的國小都已準備好隔板，許淑華當下痛批是在扯謊，光她的選區信義區就有5所小學都沒隔板，其中光復國小缺2067片、永春國小缺580片、興雅國小缺910片、信義國小缺841片、三興國小缺650片，一半的小學都沒，北市府有1億多募款經費都不拿來用作採買，因此她自己已幫這些國小爭取購買隔板。

「1萬片隔板全數到位！」許淑華表示，她已為8所國中小募完隔板，且已統統送往學校，她接連到敦化國小、興雅國小、興雅國中查看隔板安裝狀況，讓家長、學生可專心準備開學，不用再煩惱要去哪買隔板，學校也不用擔心防疫物資沒著落。

許淑華說，她要特別感謝慈善事業基金會、台灣產物保險、中崙福順宮捐贈具有「SGS的合格檢定證書」的隔板，讓學生開學後在教室中能放心上課、吃午餐，希望提供這1萬片隔板，能減輕學校、家長負擔；另外教育部補助的經費可讓學校靈活運用購置其他防疫物資上，能具體做好更完善的校園防疫，繼續努力、團結抗疫。

北市教育局統計，北市76個高中有60校已備妥隔板、占78.95％；59個國中有57校備妥隔板、占96.61％；153個國小有147校備妥隔板、占96.08％；696個幼兒園有694校備妥隔板、占99.71％；4個特教學校全都備妥隔板、占100％。