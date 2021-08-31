110學年度末代指考今(31)日放榜，根據大學考試入學分發會統計，完成登記志願人數計有3萬4569人，共錄取3萬3869名考生，總錄取率高達97.98％創歷史新高。至於未足額錄取學群類方面，值得關注的是外語學群缺額人數高達489名，占17.18％；建築設計學群缺額335名，占比18.67％；遊憩運動學群缺額則是401人，比例為31.06％。

大學考試入學分發會上午召開線上記者會，考分會執行秘書、成功大學教務長王育民表示，今年共有63所校、1868招生系組數、採計組合數為76，總招生名額為3萬6327人，回流名額為1萬1546人，錄取人數則是3萬3869人。而在共計76組採計科目組合數上，以數甲、物理、化學為最低組合科目，最低登記總分僅30分。

大學考試入學分發會也統計志願分析數據，今年考生平均可選填58個志願，錄取生填寫志願數平均為59個，錄取平均志願數16個；未錄取登記生填寫志願平均數則為33個。

而在考生分布方面，今年登記與錄取的應屆考生人數大致與往年相當，非應屆考生有7967人，23.05％，錄取的非應屆考生也有7475人，占22.07％， 人數都創下近5年新高。成大校長蘇慧貞認為，非應屆考生增加，在於今年是末代指考，是最後一屆使用舊課綱，吸引舊生回來考試。

大學考試入學分發會也列出20所招生未足額錄取的大專校院，20校的缺額人數共計2732名。當中前5所缺額最多的學校分別是：真理大學缺額人數為449名，所有管道名額統計缺額率為28.76％；長榮大學361人，各項管道統計缺額綠18.76％；大葉大學320人，20.37％，文化大學303人，6.07％，實踐大學294人，10.79％。