台中市政府警察局第三分局立德派出所為強化社區治安與交安，藉由社區治安座談會凝聚居民的社區治安意識，邀請新庄里里長洪宗毅、理事長蔡素葦、家防中心及環保局等人員參加，對於社區民眾關心的議題一一解答。現場並舉辦有獎徵答，限量馬克杯讓民眾搶答超踴躍，里長更貼心準備外帶餐點，讓與會民眾笑著說：「有食閣有掠，金價金促咪，後擺欲閣來！」

陳世儒用心製作淺顯易懂的簡報，加強社區民眾關於交通安全與防制詐騙的認識，他先略述轄內治安、交通安全維護等警政工作概況，剖析最新犯罪模式及交通事故發生原因，讓民眾了解社區治安、交通狀況，並穿插多部有趣的交通宣導影片與反詐騙宣導影片，讓與會民眾看得哈哈大笑。幽默風趣的陳所長展現親民作風，設計多項有趣的有獎徵答，帶來限量馬克杯吸引民眾搶答，熱絡的互動中，更加深里民對於宣導內容的印象。

第三分局表示，每位民眾都是社區的一份子，警方透過社區治安座談會為民眾「Update」最新的犯罪宣導資訊，提高民眾的犯罪預防意識，讓無窮民力與有限警力合作無間，建構完善的社區警政網路，塑造「互信、安全、溫馨」的社會環境。另外疫情期間，請民眾持續配合防疫政策，外出及室內集會時務必全程配戴口罩，勤洗手、消毒，做好防疫一起守護家園。