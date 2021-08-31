台中銀(2812)股東常會通過配息0.24元、配股0.45元，今（31）日以11.45元參考價除權息交易。台中銀不畏大盤挫跌逾百點，股價開高後上漲2.62％至11.75元，填權息率達40％，早盤維持逾1.5％漲幅，於填權息路上穩健前行。

台中銀股價5月中下探11元波段低點後穩步墊高，昨（30）日除權息前觸及12.25元，創去年3月初以來近1年半高點。三大法人上周合計買超達3592張、昨日調節賣超285張，其中外資上周買超達4013張，昨日則轉為賣超614張。

台中銀上半年合併淨收益65.89億元、年增20.99％，稅後淨利22.76億元、年增23.63％，雙創同期新高，每股盈餘（EPS）0.55元。其中，利息淨收益45.63億元、年增10.6％，手續費淨收益16.27億元、年增19.91％，其他淨收益3.99億元、較去年同期虧損大幅轉盈。

台中銀截至第二季存款餘額64.97億元，季增1.26％、年增5.49％，放款餘額47.21億元，季減0.11％、年增4.12％。總存放利差穩步回升至1.72％、淨利差（NIM）亦持續回升至1.23％。受少數個案影響，逾放比升至0.26％、逾放覆蓋率降至516.18％，仍處可控制狀態。

台中銀7月自結合併稅前淨利4.9億元，季增達16.38％、年增8.84％，累計前7月自結合併稅前淨利31.21億元、年增達17.36％，稅前每股盈餘0.72元、稅後每股盈餘0.62元，優於去年同期的0.65元、0.55元。

展望下半年，由於目前國內外利率政策沒有太大幅調整，台中銀預期淨利差維持現有趨勢機率較高。全年存放款業務則穩定中求發展。副總經理劉國俊表示，目前存放款業務均按預算目標維持樂觀成長，且利差持續擴大中，希望能回升至去年度水準。

台中銀董事會日前通過辦理現增發行普通股20萬張，預計年底前完成辦理。而明年股利發放是否增加，則將在兼顧資本水準及業務發展原則下，訂定各年度現金及股票股利比重，目前預期銀行業未來提高股票股利發放比例應是未來趨勢。