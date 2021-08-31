台灣加強查緝非洲豬瘟，但卻被質疑只查緝越南相關店家，反而忽略電商等通路。對此，行政院長蘇貞昌今（31日）回應，不僅只查越南相關，只要有走私一定都查。（行政院提供）

台灣加強查緝非洲豬瘟，但卻被質疑只查緝越南相關店家，反而忽略電商等通路。對此，行政院長蘇貞昌今（31日）回應，不僅只查越南相關，只要有走私一定都查，因日前查獲來自越南的走私肉品，才會對越南及相關的通路加強查察。

蘇貞昌說，不只防疫要做好、守住人的安全，也要守住產業包括養豬產業的安全，防止非洲豬瘟守了2年多，中國周邊國家都淪陷，只有台灣、日本還守住安全。

尤其台灣從上到下因為大家守住安全，至今還有豬肉吃，養豬、賣豬、載豬、賣肉、肉羹、肉鬆等業者，大家都還有生意做，「產業安全2000多億元，我們一定要守住！」

蘇貞昌說，這兩年多來，因為海關、警察、防檢疫人員、農委會各方面，中央至地方大家一起努力的成果，特地來海關感謝海關人員、警察人員最辛苦的工作。

有鑑於日前有不肖人士走私犯法，所以特地關心有無增強防範措施、做得更好，進一步查走私從各方面都查，不僅只查越南，只要有走私一定都查，因為日前查獲來自越南的走私肉品，因此對越南及相關的通路加強查察，只要有可能走私、涉及非洲豬瘟的肉製品都不放過。