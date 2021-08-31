用路人注意了！台南市從9月起將同步執行3大道安重點計畫，針對市區5處傷亡人數最多的易肇事路段、自撞傷亡人數最高的6處省道，以及高齡者交通事故最高風險的4個行政區，短期先加強執法力度與準度，中長期則以改善道路及交通設施，並搭配多元管道推動交安教育宣導，希望能夠降低交通事故。

市府交通局長王銘德表示，台南市幅員遼闊，不僅都會與鄉鎮並存，高齡人口所佔比例也偏高，因此各行政區的交通事故差異頗大，在事故防制上也需採取因地制宜的做法。為有效降低交通事故，道安團隊在市長黃偉哲的支持下，將推動「易肇事路段改善計畫」、「自撞交通事故防制計畫」、「高齡交通事故防制計畫」等3大道安重點計畫，針對全市事故熱區進行防制工作。

其中，易肇事路段的改善，多集中在市區人口稠密區域，以每公里傷亡人數最高的崇善路、西門路二段、健康路一段、開元路、民生路二段等5處路段優先推動，將針對常見事故的違規型態強力執法，以達喝阻作用，還將進行道路交通設施改善，提升民眾用路的安全性。

自撞路段改善多集中於省道，以每公里自撞傷亡人數最高的台20線3處、台17甲1處、台19線1處、台17甲1處等6處路段進行改善。交通局說，鑑於自撞主因多與駕駛人本身有關，除將加強取締超速與酒駕、強化路側設施等工作外，也將辦理安全駕駛及酒駕防制活動，宣導正確的用路行為。

至於高齡者交通事故防制，則以A1事故最多的白河區、A2事故最多的永康區、死亡率最高的官田區、受傷率最高的中西區等4大交通事故高風險行政區為守護對象，除推動各項體驗式道安教學、強化用路風險意識外，還將檢視高齡長者通行空間的安全性及連續性，以及路口設施是否完善。此外，部分用路人的違規行為，也經常導致長者發生交通事故，因此還將根據高齡者事故肇因，規畫取締勤務強力執法，多管齊下守護長輩們的用路安全。