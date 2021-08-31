台中市迦南園烘焙庇護工場，今年推出6款人氣中秋商品，設計多款以《小王子》為主題的伊甸中秋禮盒。（伊甸基金會提供／張妍溱台中傳真）

又到了中秋送禮季節，適逢今年是《小王子》出版75周年紀念，由羚邦集團授權小王子形象並與Whateversmiles共同贊助，設計多款以《小王子》為主題的伊甸中秋禮盒包裝，台中市迦南園烘焙庇護工場，今年推出6款人氣中秋商品，粉絲及老饕們，訂出2萬盒禮盒目標，31日舉行年節禮盒推廣記者會，呼籲企業與民眾愛心認購用行動表達支持。

今年伊甸基金會台中迦南園烘焙庇護工場中秋禮盒，特別與小王子合作，在其75周年慶之際，將其獨特的溫暖筆觸與畫風設計於包裝上，象徵守護身障朋友的夢想，也盼用細膩溫暖的畫風，在疫情逐漸趨緩的現在，給予社會更多撫慰與祝福。

伊甸基金會指出，台中市迦南園烘焙庇護工場身障學員，大多有烘焙丙級西點證照，製作專業且不馬虎，尤其摘自童話《小王子》其中1段話，「天空中的星星閃閃發亮，是否是為了讓我們有一天都能找到他自己的那一顆星星。」鼓勵學員，不畏疫情衝擊消費市場，做出更好的產品突圍。

伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，伊甸台中迦南園烘焙庇護工場，長期提供身障朋友一個友善的學習環境，協助自立生活與訓練工作技能。今年上半年，因疫情嚴重衝擊庇護工場訂單，中秋禮盒訂單僅3成，相較往年同期縮減，但中秋節為庇護工場最重要檔期，亟需民眾與企業團體認購。

今年推出包括，蛋黃酥、綠豆椪、杏仁脆肉紙、鳳梨酥、草莓酥、柚子酥，6種人氣中秋商品，另新口味「桃山系列月餅」，源自於日本桃山，其烘焙工藝考究，採用和菓子配方，口感細膩；「桃山奶黃麻糬月餅」、「桃山玫瑰蔓越莓月餅」、「桃山黑眼巧克力月餅」，皆為學員精心製作。9月7日前預購伊甸中秋禮盒，即可享9折優惠。