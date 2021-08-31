「蛇姬」林采緹是演藝圈著名的性感女星，她以甜美臉蛋和前凸後翹的魔鬼身材，穩坐女神寶座，親民的林采緹也不吝嗇分享生活日常，她昨（30日）深夜就曬出貼身運動裝自拍照，林采緹深U小背心解放傲人上圍，0贅肉身材超養眼。

林采緹曬出紫色運動套裝自拍，有感寫下：「人生就一次 必須活成自己喜歡的模樣」，細肩帶深U小可愛更顯林采緹的傲人上圍，使她美胸呼之欲出、深邃事業線全都露，二張美照，一支影片，完全讓她的小蠻腰和一雙美腿，拍的又細又長，0贅肉身材都是靠練出來的，辣度爆表，粉絲也狂讚：「身材很好」、「辣爆了」、「好漂亮」。

隨著疫情趨緩，政府有條件鬆綁健身房規定，林采緹也不時都到健身房運動，她每回都辣PO運動套裝照，好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，就有人留言好奇問：「教練到底該怎麼專心」，也釣出林采緹笑回：「他習慣了」。

林采緹以cosplay《海賊王》蛇姬一角爆紅，擁天使臉孔、魔鬼身材的她，是著名的女神代表，不過林采緹情路不順，在2018年與胡睿兒奉子成婚，後來胡睿兒爆發夜店撿屍事件，夫妻最後在2020年3月簽字離婚，結束一年半的短命婚姻，恢復單身的林采緹走過婚變低潮，現在她積極重新出發，而林采緹現在則把生活重心放在工作和兒子上，對戀情則抱持順其自然的態度。