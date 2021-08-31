近年宮鬥劇風潮持續延燒，而說到這股熱潮的起始點，必不能略過《後宮甄嬛傳》，當年該劇播出，可說戲紅人紅收視紅，至今仍有討論度，足見讓觀眾多麼深刻的印象，而劇中演員也都因此爆紅了一波，尤其飾演女主角「甄嬛」的孫儷，因為接這部戲而攀上事業高峰，但其實，當年導演鄭曉龍相中的「甄嬛」，是另一位紅星。

《後宮甄嬛傳》捧紅一票娘娘、皇后，尤其是飾演「甄嬛」的孫儷，雖入行多年一直敬業保持演技實力，演藝路走得平順但缺少亮點，直到接演了《後宮甄嬛傳》，孫儷在圈內的地位可說一夕封頂，更受到入圍第41屆艾美獎最佳女主角獎，拿下「國劇盛典」影后寶座，可說是在這部戲中受到最多拉抬的一個演員，但其實，「甄嬛」這個角色，並非一開始就想讓孫儷來接演。

蔡少芬婉拒了《後宮甄嬛傳》的甄嬛，最後接下了皇后一角。(翻攝自電視劇後宮甄嬛傳微博)

據陸媒報導，該劇導演鄭曉龍是非常資深且很有眼光的名導演，他曾透露當年其實是看好了蔡少芬來演甄嬛的，覺得選美佳麗出身的她，外型沒得挑剔，在戲劇圈多年，演技也非常受到信賴與肯定，因此覺得她來演，肯定能演活「甄嬛」。

但這個絕佳的角色提議，最終被蔡少芬婉拒了，因為她覺得自己的年紀比較起戲裡的「甄嬛」，稍嫌大了一點，另外，是接下這部戲時，其實蔡少芬懷了身孕，因此忍痛回絕，最後接下了皇后一角，而蔡少芬飾演的皇后演得之好，讓觀眾至今難忘懷，而孫儷接演「甄嬛」，根本直接化身「甄嬛」本人，堪稱宮廷劇史上最佳表現，應該很難有人能超越，鄭曉龍導演等於押對了雙寶。