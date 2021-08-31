美國軍機今天將最後一批美軍和外交人員載離阿富汗首都喀布爾機場，結束這一打就是20年的美國歷時最長戰爭。

美聯社報導，由於美國借錢籌措大部分的戰爭款項，好幾個世代的美國人將為數兆美元的成本埋單。

以下是由數字看美國為阿富汗戰爭付出多少代價，相關統計大多來自哈佛大學甘迺迪學院教授比爾姆斯（Linda Bilmes）和布朗大學戰爭代價計畫（Costs of War Project）。

由於美國在2003年到2011年同時打阿富汗和伊拉克戰爭，許多美軍輪流派駐這兩地，有些統計數字如前所述，涵蓋911事件後的美國這兩場戰爭。

●最長戰爭

蓋達組織（al-Qaida）領袖策劃發動2001年911恐怖攻擊事件後躲在阿富汗。911事件後出生的美國人口比例約占1/4。

●人力成本

駐阿美軍陣亡人數：2461人

◎以下是截至4月的死亡人數統計

美國承包商：3846人

阿富汗國家軍隊和警察：6萬6000人

其他盟軍人員，包括來自其他北大西洋公約組織（NATO）成員國：1144人

阿富汗平民：4萬7245人

塔利班（Taliban）和其他反對派戰士：5萬1191人

援助人員：444人

記者：72人

●舉債打仗

時任美國總統杜魯門（Harry Truman）為支付韓戰開銷，臨時上調最高稅率至92%。

時任美國總統詹森（Lyndon Johnson）為支付越戰開銷，臨時上調最高稅率至77%。

時任美國總統小布希（George W. Bush）在阿富汗與伊拉克戰爭開打初期對富人減稅至少8%，而不是增稅。

截至2020年，美國估計已為阿富汗和伊拉克戰爭的直接成本舉債2兆美元。到了2050年，利息成本估計上看6.5兆美元。

●戰爭告終 代價仍在

比爾姆斯教授估計，為照顧參與阿富汗戰爭和伊拉克戰爭約400萬名退役軍人，美國承諾付出的醫療照護、身障、喪葬等相關成本將超過2兆美元，這些成本將在2048年後達到高峰。