食藥署今天公布最新邊境查驗不合格產品，其中好市多從美國進口的顧關節食品「科克蘭液體葡萄糖胺軟骨素」被檢出防腐劑超標，整批8417.97公斤全部銷毀或退運，並未流入台灣巿場。

食藥署表示，該產品為「科克蘭液體葡萄糖胺軟骨素(667449 KS LIQUID GLUCO MSM CONC)」，檢出防腐劑苯甲酸0.5 g/kg、己二烯酸0.2 g/kg，超過法定標準。

食藥署表示，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸類飲料防腐劑用量以苯甲酸(Benzoic acid)計為0.6 g/kg以下、用量以己二烯酸(Sorbic acid)計為0.5 g/kg以下，且混合使用防腐劑時，每一種防腐劑之使用量除以其使用量標準所得之數值(即使用量/用量標準)總和不得大於1，本案不符食品安全衛生管理法第18條規定。

根據國家環境毒物研究中心資料，防腐劑苯甲酸、己二烯酸皆可經由人體正常代謝排出體外，但苯甲酸食用過量可能引起流口水、腹瀉、腹痛、心跳快等症狀。己二烯酸食用過量也可能會刺激腸胃道，引發腹瀉、腹痛或胃痛等狀況。