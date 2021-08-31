【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情趨緩，臺北市政府觀光傳播局也持續醞釀在地觀光能量，邀請民眾搭乘台灣好行～北投-竹子湖線（小9公車），享受戶外自然生態之美。

▲「追竹小幸福 9要北投竹子湖」創意遊程影片徵選活動開跑。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

即日起至10月11日止舉辦「追竹小幸福 9要北投竹子湖」創意遊程影片徵選，歡迎民眾踴躍發揮創意，設計獨特玩法並拍攝短片，總獎金高達10萬元，第一名將獨得5萬元，共錄取優勝者及佳作各3名；此外，亦同步推出3款99元好行超值套票，歡迎民眾到北投出遊。

陽明山國家公園自2020年獲得國際寧靜組織認證，成為世界首座「都會寧靜公園」（URBAN QUIET PARKS），更是時代雜誌公布2021年全世界最佳百大景點之一，已成為許多臺北市民爬山賞景的首選勝地。

臺北市政府觀光傳播局希望透過民眾的視野，發掘北投-竹子湖線創新玩法，舉辦「創意遊程影片徵選活動」，邀請民眾結合台灣好行～北投-竹子湖線至少兩個站點及站點周邊景點元素，如觀光資源、旅服中心、旅宿、歷史文化及在地美食，規劃最具創意的旅遊路線，拍攝3分鐘以內的遊程推薦影片。

▲台灣好行～北投-竹子湖線推出3款99元優惠套票。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

此外，觀光傳播局聯手大南客運及北投特色店家，推出3款限量99元好行超值套票，每款套票原價超過300元，以3折優惠方式下殺99元促銷，希望帶動北投旅遊旺氣！

觀傳局沈永華專門委員指出，此次加碼推出的3款北投-竹子湖線好行優惠套票，希望結合路線周邊的景點及店家，振興北投在地觀光及經濟，並提供旅客更便捷、全面性的旅遊服務。

每款套票有吃有玩，內容包含小9公車一日乘車券、飲料兌換券及北投伴手禮兌換券，有硫磺磚與桶柑醬、繡球花玻璃杯或無土栽培瓶盆栽，憑套票更可享有超過22家北投店家優惠折扣，民眾可至活動官網選購，數量有限，售完為止。

觀光傳播局劉奕霆局長表示，觀光傳播局也與旅遊業者合作，同步推出「入住送套票」方案，即日起至12月31日，民眾於業者旅遊訂房網站，訂房入住臺北市指定飯店，即可獲得好行套票。

台灣好行小9公車每日進行車輛內部清潔消毒工作，以提供安全的乘車環境，讓民眾搭乘之餘也安心防疫，歡迎一起搭上「追竹小幸福 9要北投竹子湖」順風車，發掘不一樣的玩法！

●創遊程影片徵選時間：即日起至 2021年10月11日

●影片徵選暨套票活動官網：

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）