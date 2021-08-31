「市長您不要在這裡打開，很臭！」市議員何文海今天拿著兩瓶空瓶子，上面貼紙條，分別是「谷關空氣」及「水肥廠空氣」送給市長盧秀燕，抗議南屯水肥廠迄今尚未遷移要求市府儘速處理。環保局長陳宏益強調，短期將強化異味防治措施，提高消毒除臭的頻率，降低氣味干擾周邊住戶。

何文海指出，水肥廠在重劃後設廠時屆數10多年，附近環境早已從綠油油的稻田轉變成大廈林立的熱鬧市區，時空背景早已變遷，水肥廠位址於大興里，其戶數高達2000戶左右，且位置接近捷運豐樂公園站，周遭更因設有好市多以及迪卡儂，每日都會吸引上千民眾前來，卻因水肥廠傳出的惡臭瀰漫，不僅有礙市容，甚至使此地房價難漲，嚴重影響市民的權益。

何文海說，即便涉及到汙水下水道系統的推動，遷廠一事早從縣市合併之時研討至今，台中已歷經三屆市長，卻未見到改善，只有市府一再承諾會處理，事實卻是南屯水肥廠依舊傳出嚴重惡臭，壟罩著深受其擾的憤怒市民。

陳宏益強調，台中市每年仍須處理9萬公噸水肥，目前無法停止營運，遷廠需取得環保設施用地興建預算等，因牽涉到整體規畫；市府正推動汙水下水道工程，屆時可以降低水肥處理量。市府還輔導工業區自行處理園區水肥，並可接收家戶水肥降低南屯廠的處理量等。