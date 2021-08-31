史上最長暑假即將結束，高中以下學校明天9月1日將開學，為強化轄內校園及學生安全，台中市警局烏日分局特別舉辦「校園安全暨上下學時段相關勤務作為座談會」，與轄區內高國中及國小進行雙向交流，除了解學校需求，也盼宣導學童自我保護觀念，攜手打造安全校園環境及通學安全走廊。

烏日警方指出，因疫情關係，各級學校今年5月中旬突然停課，校園空置長達3個多月，為此，特別針對校園安全全面檢視，並規畫警力在上下學時段執行護童勤務，提高見警率及維護安全，也藉由提早與學校溝通、強化學生自我保護能力，淡化學生上學緊張感。

警方指出，這次座談讓學校從交通安全、婦幼安全及校園安全維護等三面向，瞭解警方在校園安全工作上偵防並重用心，達到雙向意見交流，會中各校踴躍參與討論，提出多面向的建議與意見，會議中也規畫舉辦交通及治安宣導，建立學生正確治交安觀念。

烏日分局長楊川表示，學童自我保護的觀念亦是校園安全重要一環，為此暑假舉辦3場臉書直播宣導活動，青少年踴躍參加，獲得廣大迴響。