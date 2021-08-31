蝦皮購物網站今年3月18日凌晨系統大出包，肯德基6入蛋塔只要35元，萊爾富抽取式衛生紙8包也只要30元，引發數萬名消費者搶買。蝦皮事後宣布取消訂單、全額退款，有消費者不滿，控告蝦皮負責人胡育嘉妨害電腦使用罪，台北地檢署調查後，認為此事件與該罪構成要件不符，處分不起訴。

蝦皮購物打造「3.18月中狂購節」，今年3月18日祭出品牌商品最低3折起、必搶1元熱門商品，吸引消費者瘋搶，肯德基蛋塔及萊爾富抽取式衛生紙卻標錯價，由於價格太過便宜，有大量消費者火速下單，蛋塔共賣出8.3萬份，衛生紙則賣出近2萬份。

蝦皮發現後立刻修正價格，並取消所有訂單，全額退款給消費者，但無法平息消費者怒火，不僅有數百人向台北市法務局提出申訴，更有人對蝦皮負責人胡育嘉提告妨害電腦使用罪。

但檢察官認為，蝦皮取消消費者訂單，是從系統後台取消，並非以不法手段侵入消費者的電腦取消，且原因是標錯價格，並非「無故」，不符妨害電腦使用罪的構成要件，本件因屬民事消費糾紛，遂依罪嫌不足，處分胡育嘉不起訴。