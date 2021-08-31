為提升我國援外機制透明性，民進黨立委邱志偉、許智傑今天共同召開記者會，呼籲外交部依據我國目前援外指導方針，制定新版援外政策白皮書，並由行政院建立援外政策協調專責單位，以強化援外機制量能。外交部也透露，新版白皮書正著手進行，方向與思維都與舊有版本不同，將會儘速提出。

去年全球疫情爆發之初，政府結合民間組織及企業提供友邦及友好國家所需防疫物資，今年在我國陷於缺乏疫苗之困境時，受援國家也紛紛以捐贈疫苗當作回報。立委邱志偉表示，現今援外工作已跳脫過去「單方捐贈、一方受益」模式，轉變成「對等雙向、互惠雙贏」的新思維框架。

近期國產疫苗捐助友邦爭議，讓民眾質疑援外政策的必要性，他認為，這源於外交部沒有事先確立國產疫苗援外機制，包含援外決策流程為何及援外相關預算透明性不足，因而引起不必要的詬病。

目前的援外白皮書是98年在馬政府時期制定，邱志偉表示，現今蔡政府主張的援外精神為秉持「踏實外交，互惠互助」，並配合「聯合國永續發展目標」（SDGs）的國際趨勢，與過去馬政府不同，援外白皮書已不合時宜。

此外，我國援外政策在預算面及人才面也都相較其他國家更為落後。去年援外預算僅占國民所得毛額（GNI）0.073％，與聯合國建議的0.7％相去甚遠，也低於其他OECD國家，援外人才培訓機制也較缺乏。

邱志偉針對強化我國援外機制提出四點訴求：一、外交部應盡速根據目前援外原則及政策主軸重新制定新版援外政策白皮書，建立短中長期援外目標與具體執行策略；二、建立行政院層級援外政策協調專責單位；三，公私協力機制的建置應更完善；四，目前以雙邊援助為主要工作項目，未來應拓展多邊援助模式。

立委許智傑也提及，我國過去60幾年援外工作所累積的友台聲量，及近一年多以來因口罩提升的外交及防疫成績，累積出亮眼的國際能見度，讓許多國家願意公開支持台灣參與國際組織、國際社會，聯合國大會即將在9月中開議，期待這些聲音能成為台灣未來加入聯合國堅實的基礎。

與會的外交部代表則回應，新版援外白皮書目前正在寫，將在內部進行相關討論並結合外界的意見以充實內容後，在短時間內盡快提出，新版白皮書與原有的白皮書在很多政策方向、思維、作法都有所不同，以符合當前援外政策和國際合作的政策及目標。