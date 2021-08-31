中華職棒首位「打擊王」、綽號「萬人迷」的前兄弟象球星王光輝，昨（30日）驚傳肝癌辭世，享年56歲，令所有球迷震驚不已，從《大學生了沒》班底出道的鯰魚哥（林建予），也在社群網站發文道別昔日恩師，引發網友熱議。

鯰魚哥（林建予）在臉書曬出王光輝昔日打球英姿照，接著表示對他的感謝之意：「昔日恩師謝謝你，在國訓時期感謝你的照顧」，坦言自己是個「玻璃人」，導致沒辦法站在球場上，不過王光輝仍為他加油打氣：「打球累都累了17年了，你還會怕嗎?去吧」，更勉勵他「勇敢闖蕩演藝圈吧」，如今面對恩師病逝噩耗，讓他悲痛表示：「因為你的一句話，讓我人生有了轉變，老大一路好走」。

鯰魚哥以前是台灣大聯盟嘉南勇士隊球迷，某天父親一句話「要不要打棒球」，讓他開始長達17年的打球生涯，還加入國訓棒球隊，教練就是兄弟象「萬人迷」王光輝，日前他曬出昔日在球場上的英姿照，更道出內心話：「當初做個決定心很痛！後來想想面對社會現實，我的選擇是對的」，還不忘自嘲：「至少在國家訓練中心退休，也是不錯啦」。

對此，網友也紛紛留言：「不痛了，永遠的萬人迷輝老大」、「加油，他不痛了，一路好走」、「早上看到消息真的難過」、「棒球迷最難過的一天」、「再見了！謝謝你球員生涯陪伴著當時還是毛頭小孩的我」。