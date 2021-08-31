【旅奇傳媒/編輯部報導】《米其林指南》作為全球最具權威性的美食評鑑指南，入選並獲得星等是許多餐廳及主廚畢生所追求的目標與榮耀。《米其林指南》於日前公布2021年台北、台中獲獎名單外，亦同步宣布2022年將臺南納入列入《米其林指南》評鑑。

▲臺南市長黃偉哲開心與《Food & Wine》雜誌合照。 圖：臺南市政府觀光旅遊局╱提供

臺南市市長黃偉哲表示，臺南是台灣歷史的起源，保存了近四百年本土文化與異文化的飲食特色，不論是平民日常的小吃點心，到喜慶宴客的澎湃辦桌，都令饕客讚不絕口，成就了臺南「美食之都」的稱號。 在國際上，臺南已獲全球知名美食旅遊評鑑雜誌《米其林綠色指南Michelin Green Guide》及美國世界華爾街日報美食作家的肯定，推薦臺南市是世界美食博物館，可見臺南美食已具備國際知名度。

今年臺南市政府與國際知名美食雜誌《Food & Wine》合作，同時藉由國內媒體與名人的力量協力推廣府城美食，並規劃一系列餐飲業者交流會，國際美食論壇，這一系列的準備工作，就是預測到《米其林指南》遲早會將臺南列入評鑑，要全力協助台南美食店家上榜、摘星！

▲府城美食-阿村牛肉湯。 圖：臺南市政府觀光旅遊局╱提供

臺南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，《米其林指南》日前宣布2022年將「台灣美食之都」臺南列入《米其林指南》評鑑，市府也將於8月31日舉辦「放眼米其林 臺南潛力餐飲業者交流會」，特別邀請二度獲得米其林一星殊榮的台北國賓A Cut牛排館和二度入選必比登推介的台中馨苑小料理前來臺南交流分享。

▲香格里拉臺南遠東國際大飯店醉月樓上海紅燒肉。 圖：臺南市政府觀光旅遊局╱提供

探討如何透過「激勵」、「流程」、「服務」等方式，接軌國際餐飲趨勢指標，並預計於9月底舉辦「2021臺南國際美食論壇」，邀請美食領域的專家主廚到台南分享美食秘訣，引領業者蘊內形外，推進台南美食優雅質變，展現台南美食進軍國際的企圖及自信，為明年米其林評鑑做最充足的準備。

臺南美食享譽全球，吸引全球各地美食饕客爭相來訪，2022年將臺南納入列入《米其林指南》評鑑，可望為臺南觀光帶來另一波熱潮，觀旅局也將全力輔導店家摘星，共同打造名符其實的台灣美食之都。

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