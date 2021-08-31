台南一名就讀小五女童，看到爺爺一名方姓友人，嚇得拚命閃躲，媽媽覺得有異，經詢問女兒才說出真相，原來現年60歲的方男，至少對女兒非禮摸胸10次，害女兒年紀輕輕就罹患輕度憂鬱症，憤而對方男提告，方男事發後以100萬與女童家人達成，台南地院審理後，依對未滿14歲少女猥褻共10罪，各處7月徒刑，應執行1年6月，緩刑4年。

據了解，方男常會給女童零用錢，還帶她到住家附近的小吃店，被女童媽媽提告猥褻後辯稱，是因疼愛她才給零用錢，自己從來沒有摸過女童，給錢不是為了要摸胸。女童在檢警調查時指出，方男至少摸他胸部20次 ，可是對方沒有威脅她，自己也沒主動開口要錢，由於查無其他證據佐證， 檢方基於罪疑唯輕原則，認定其行為次數為10次。

據「聯合新聞網」報導，台南地院審酌方男明知女童年幼，對於性自主能力未臻成熟，竟無法克制己身情慾，加以進行猥褻行為，對其身心健康與人格發展均有不良影響，惟念方犯後坦承犯行，且與女童及家人達成賠償以100萬元和解，最後依對未滿14歲少女猥褻共10罪，各處7月徒刑，應執行1年6月，緩刑4年。可上訴。

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