全球平板市場需求持續攀升，據市調機構IDC數據，2021年第二季全球平板出貨量已達4050萬台，年增4.2%。台灣三星電子致力於提供完整平板陣容，滿足不同族群的需求。於上半年推出的Galaxy Tab S7 FE 5G後，今（31）日宣布再推出Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi版，為三星Galaxy Tab系列再添生力軍。

Galaxy Tab S7 FE全新Wi-Fi版本搭載12.4吋螢幕、8.9mm極窄邊框，提供用戶遼闊視覺體驗。隨附三星超低延遲S Pen，以4096階壓力感應，模擬真實的手寫體驗，不論工作要事或課堂筆記都能輕鬆紀錄；當需同時瀏覽網頁時，亦可透用多重視窗功能展開多工作業。下班後，平板即化身成為居家娛樂中心，Galaxy Tab S7 FE系列支援Dolby Atmos杜比全景聲，搭配AKG調校雙揚聲器，一機在手享受劇院級聽覺；配備10090mAh電量，不論追劇或遊戲皆能長時間使用不間斷。此外，Galaxy Tab S7 FE系列能串聯三星耳機、手機等裝置，用戶得以於不同裝置間順暢切換，享受跨裝置的無縫體驗。

Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi版本共推出星動黑、星動綠、星動粉、星動銀四色，其中新色「星動粉」讓你以俏麗粉色妝點日常、「星動銀」則以輕盈色調百搭於各式生活情境中，霧面金屬機身融入簡約外型。不僅如此，三星不斷於時代洪流中尋找設計靈感，過去為Galaxy Buds系列推出的Anycall造型保護殼成功喚起純真年代的美好記憶，本次台灣三星電子攜手國立故宮博物院推出平板周邊配件，特以藏品「欽定一甲第一名殿試策」做為設計元素，希望藉由皇帝欽定第一名涵意，為學子在新學期的開始添加祝福、帶來好運，同時也為忙碌的上班族添加好運，助其工作順利、升職加薪。

台灣三星電子攜手國立故宮博物院推出平板周邊配件。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi單機建議售價NT$15900，星動綠鍵盤套裝組建議售價NT$18900（包含Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi版本乙台及薄型鍵盤皮套乙組），自9月3日起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市，購機就送YouTube Premium免費試用四個月。此外，台灣三星電子亦與國立故宮博物院聯名推出平版專屬周邊配件：凡於9月1日起至10月31日止，購買Galaxy Tab S7旗艦系列及Galaxy Tab S6 Lite，並於活動網站完成登錄，即可獲得故宮聯名書本式保護殼或故宮聯名多功能滑鼠墊等專屬周邊配件。