日媒報導，日本本屆眾議員任期10月21日屆滿，有關眾議院選舉的日程，

可能由內閣會議決定，目前傾向10月5日公告、17日投

開票。眾議院選前，執政黨自民黨高層人事將有異動。

日本朝日新聞報導，日本首相菅義偉考慮在下次眾

議院選舉前進行自民黨高層人事異動，可能把自民黨幹

事長（祕書長）二階俊博換掉。

此外，有關眾議院選舉，菅義偉考慮不行使眾議院

解散權，而是由內閣會議決定眾議院選舉的日程，也就

是本屆眾議員做到屆滿的選舉方案，目前傾向10月5日

公告、17日舉行投開票。此事正在做最後的磋商。

報導說，幾位接近菅義偉政府的幹部透露了上述的內容。有關自民黨高層的人事更迭，菅義偉考慮就連幹

事長一職也換人，就是期待在眾議院大選前讓人一新耳目。

二階俊博從前首相安倍晉三執政時開始至今已約5年擔任自民黨幹事長，自民黨內部對此反彈大。日前表態參選自民黨總裁（主席）選舉的前自民黨政調會長岸田文雄對於二階長期當自民黨幹事長一事持否定看法。

身為自民黨總裁（主席）的菅義偉對於黨高層人事的重新布局，被視為想破除9月自民黨總裁選舉有關二階長期把持黨務的選戰焦點。

自民黨總裁選舉已確定9月17日舉行公告、29日舉行投開票。

有關眾議院選舉，本屆眾議員任期到10月21日屆滿，日本公職選舉法規定，眾議院選舉在眾議員任期屆滿前30天內舉行。目前傾向在本屆眾議員任期屆滿前的最後一個週日，也就是10月17日舉行投開票。

不過，這個方案如果是自民黨總裁（主席）選舉時，首相（自民黨為國會最大黨，黨總裁是首相）9月換人當，等於束縛了新首相對眾議院的解散權，可能引發自民黨內部分人士的反彈。

日本最大在野黨立憲民主黨等在野黨要求在9月17日公告的自民黨總裁（主席）選舉前召開臨時國會，但日本政府及執政黨考慮拒絕這項要求。

菅義偉周邊人士正在摸索為防疫所發布的「緊急事態宣言」於9月12日解除後到9月17日（自民黨總裁選舉公告）之間解散眾議院的可能性，但因不召開國會，所以要在這段期間解散眾議院實有困難。