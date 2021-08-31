有「永遠的軍中情人」封號的方季惟今年3月剛過54歲生日，先前她自曝因有相親對象嫌她家欠債，讓方季惟從此沒打算結婚。昨(30日)晚間她透露「家人」緊急入院開刀讓她心急如焚，而這家人正是她的毛小孩「達都」，她透露達都近一個月來健康急速變差，細查原來是子宮蓄膿，幸好後來手術很成功，讓方季惟鬆了一口氣。

方季惟昨晚在臉書分享狗狗達都這一個月來身體很差，不僅有原本的右眼白內障，還常常發燒、嘔吐，看了醫生回家後仍8、9天不願意吃飯，讓方季惟很擔心，她靈機一動詢問先前拍戲時幫忙照顧狗狗的朋友，在對方建議下急忙送達都到急診室照超音波，才發現達都子宮出了問題，隔天需要立刻開刀。

方季惟去年演出《戒指流浪記》。（圖／中時資料照片）

方季惟回憶狗狗小時候因為基因不良，她便不敢送達都去結紮，沒想到達都如今12歲依舊躲不過問題，幸好身邊朋友及時提醒，才沒延誤就醫時間，目前已是達都手術後第5天，情況良好，她也曬出跟愛犬自拍照，說：「到那裡忙就帶著達都在身邊照顧才安心」、「媽媽的心（願）就是孩子健康」、「達都現在很黏」，網友也獻上祝福。

過去方季惟曾大方分享不結婚主因，坦言曾遇過一任相親對象論及婚嫁，但對方嫌棄她家中扛債，引來方季惟爸爸回應：「我們不賣女兒！」讓方季惟下定決心好好工作賺錢陪伴爸媽，不把成立家庭為人生首要目標。她也承認身邊有人追，但沒適合結婚的對象，直言：「一開始覺得還不錯的，相處之後就會開始扣分！」她的母親2017年睡夢中離世，去年底她為《戒指流浪記》難得披婚紗，更在心中對天上的母親說：「您有沒有看見我終於穿上婚紗了，嫁掉了」。