大學考試分發結果於今(31)日公布，台灣大學表示，今年考試分發管道足額錄取，沒有缺額，也沒有出現同分增額狀況，錄取學生仍以建國中學、北一女中等明星高中為最大宗，當中又以台北市考生占比為最多。

110學年度末代指考今(31)日放榜，根據大學考試入學分發會統計，完成登記志願人數計有3萬4569人，共錄取3萬3869名考生，總錄取率高達97.98％創歷史新高。

大學考試入學分發會也統計志願分析數據，今年考生平均可選填58個志願，錄取生填寫志願數平均為59個，錄取平均志願數16個；未錄取登記生填寫志願平均數則為33個。

台大方面，考試分發管道原先是1436個名額，加上各管道回流78名後為1514個，約占台大招生總名額的43％，考試分發管道足額錄取，沒有缺額，也沒有出現同分增額狀況；錄取考生以台北市30％最多，其次是新北市21％，六都錄取考生約占84％，和全國人口比例分配有關係。

至於錄取的高中生部分，台大表示，仍以傳統名校如建國中學179人、北一女中157人、師大附中122人、成功高中74人及中山女中72人居多，今年首度錄取台大的高中有位於台中的私立玉山高中及高雄的高餐附中。