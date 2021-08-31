北京市人民政府新聞辦公室今（31日）舉行北京市教育「雙減」工作第三場記者會。會上，北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕表示，北京市將全面提高義務教育課後服務品質和吸引力，其中提到，學校每天課後服務至少2小時。

李奕說，自2018年起，北京在義務教育學校全面啟動課後服務，著力幫助家長解決放學後接管學生的困難，受到廣泛肯定。在前期工作基礎上，全面落實大陸中央「雙減」（減輕作業負擔及課外培訓負擔），研究出北京市升級版義務教育課後服務。

李奕指，主要工作措施包括以下三方面：一是全面覆蓋展開課後服務。新學期課後服務要做到三個層面的全覆蓋，第一是實施範圍全覆蓋，北京全市所有義務教育階段學校，包括民辦學校都要展開好課後服務；第二是時間全覆蓋，週一至週五每天下午都要展開課後服務；第三是服務對象全覆蓋，課後服務要面向所有學生提供，學校向全體學生提供菜單式課後服務項目和內容，供學生自願選擇，增強課後服務吸引力。

二是保證課後服務時間。學校每天課後服務至少2小時。對個別確有需求的學生，學校可在和家長協商一致的基礎上，適當延長課後服務時間。

三是豐富課後服務內容形式。學校要主動做好家校溝通，在充分調研的基礎上根據學生學習和成長需求整體規劃、系統設計課後服務內容，結合辦學特色，統籌開展課業輔導、體育鍛煉、綜合素質拓展等豐富多彩的課後育人活動。在做好課業答疑、輔導方面，課後服務的答疑、輔導要打破班級、年級界限，充分發揮優秀教師的作用，幫助學生解決學科學習中存在的問題，也可以面向學有餘力的學生，拓展學習空間。

在體育鍛煉方面，要落實學生每天1小時體育鍛煉的要求，學生當天沒有體育課的，要在課後服務時間段安排參加體育鍛煉。在組織開展綜合素質拓展類活動方面，要包括德育主題教育活動、學科講座、勞動實踐活動，開展豐富多彩的藝術、科普活動以及娛樂遊戲、拓展訓練、社團等活動。