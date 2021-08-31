台中市有位高一新生指用電子票證綁定台中公車十公里免費傳出被溢扣款情事，市議員張耀中31日指出，向他反映的是南屯區黎明國中國三畢業生，因本土疫情爆發，直到八月下旬解封後才出去搭公車走走，竟發現綁定完成的票證被溢扣了數次。交通局強調，因學生離校失去學生身份，致使系統判斷才扣款應屬於個案。

張耀中指出，交通局的回應令人費解，因失去學生的身份不能搭車，但反映這事的是公立國中的學生須設籍在台中才能就讀，他就是當然的台中市民，何來失去身份？交通局應主動在公車綁定系統抓漏，比對清查大數據資料後返還溢扣金額。

張耀中表示，現行中市公車超過10公里免費一趟多收10元，被扣款的同學約莫被扣新台幣60元，個案對市府來說是很小的金額，但在法律關係上實有不當得利的疑慮，按民法所指的不當得利意旨應主動返還。

張耀中強調，陳情人綁定的卡別就是一般電子票證的學生票，沒有交通局胡扯的個案說、數位學生證介接落差等莫衷一是的說法，中市109學年度國三畢業生約有2萬6000餘人，明天開學在即，建議市府應速將學生的免費搭乘公車資格確認銜接、溢扣金額主動聯繫返還。