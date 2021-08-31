花蓮市區21日發生一起年輕人酒後打架群毆，其中服役的簡姓男子拿刀砍傷人遭警方移送法辦。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市區21日發生一起年輕人酒後打架群毆，其中服役的簡姓男子拿刀砍傷人遭警方移送法辦，花防部表示，將配合檢警偵辦，依「刑懲併行」移送法辦。（羅亦晽攝）

在陸軍花東防衛指揮部接受4個月軍事訓練的張姓役男與簡姓役男，退伍前和6名友人前往花蓮市區某飛鏢酒吧飲酒歡慶，離場時與其他酒客起衝突，雙方一言不合，相互鬥毆，沒想到簡竟持預藏刀械攻擊對方，還和張烙跑回營區，刻意隱匿犯案，所幸警方火速逮人，已退伍的2人也難逃法律制裁。

張、簡2名役男，分別在本月25日及31日退伍，20日晚上，把握休假機會，和6名友人到花蓮市區國聯5路上的飛鏢酒吧喝酒，21日凌晨4點多準備離場返家時，其中1名友人與1名謝姓酒客對到眼，酒氣下竟開嗆對方「看三小」，雙方一言不合，開始相互鬥毆。

鬥毆期間，簡竟持預藏刀械攻擊謝，造成其右小腿被利刃割傷，謝的另2名友人則是輕微皮肉傷，警方抵達現場時，只見謝等3人在原地等待救援，將其送醫救治後，幸無大礙，不過卻沒看見張、簡等8人，調閱附近監視器，才發現他們一群人驚覺出事，趕緊駕車逃逸。

警方調查發現，張、簡2人事發後，隨即逃回花防部位在南美崙的營區，報請檢察官指揮偵辦，協請花蓮憲兵隊協助後，25日前往營區逮捕2人，並將其他涉案的9人，依聚眾鬥毆罪嫌，移送地檢署偵辦。

花防部政戰主任黃鍾昌表示，張、簡2人為花防部幹訓班常備兵役軍事訓練訓員，21日休假期間，與民眾發生口角，涉嫌違反傷害罪，25日收到通知，即編組實施專案調查，全案將配合檢警偵辦，依「刑懲併行」移送法辦。

張、簡目前雖已順利退伍離營，不過當時卻默默回營區，也沒向軍中長官回報，本想刻意隱匿犯案，偷偷退伍，如今卻被警方逮到，2人也將難逃法律制裁；另，飛鏢酒吧雖登記為餐廳，2級期間可營業，不過未落實防疫規定，警方也已函請花蓮縣衛生局開罰。

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