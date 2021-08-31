打高端後出現副作用的狀況頻傳。一名男子在臉書透露，女性朋友施打高端後，出現全身性發癢、手腳腫脹及冒冷汗等症狀，去醫院掛急診又因為急診室爆滿，只能在戶外篩檢站吊點滴，事後請醫師開副作用診斷證明，卻被以「無法確定為疫苗造成」拒絕，令他忍不住大酸「真的是貨真價實的人體實驗」。

原PO日前於個人臉書表示，朋友打完高端疫苗後，出現全身發癢、手腳腫脹及冒冷汗等症狀；另外身上多處也冒出50元大小，宛如蚊子叮咬的突起腫塊，令她十分難受，只好去醫院掛急診。

一名網友在個人臉書分享女性友人打高端的狀況。（圖／翻攝自臉書）

PO文的網友說，因為院方的急診室爆滿，朋友只能在醫院戶外的篩檢站吊點滴、吃抗過敏的藥物，「真的有夠可憐的」。事後朋友向院方提出開立高端副作用診斷證明，希望能申請疫苗保險費用，但院方卻態度敷衍地說「我們沒辦法確定過敏症狀，就是高端疫苗產生的副作用」為由拒絕。

原PO表示，「朋友才20幾歲」，正值青壯年，身體一直都很健康，過去也從未有過敏史，「當然是高端疫苗的副作用啊！」他直言，這很明顯就是政治介入醫學專業，同時他也懷疑，這段期間因為打高端後，產生不良反應送醫、猝逝的人，可能都無法拿到醫生開立的證明去申請保險，「這真的是貨真價實的人體實驗，太驚悚了！」

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