台鐵夢工場網路商店之前首波獨賣「EMU900型立體造型一卡通」，創下46秒完售的秒殺紀錄！應民眾熱烈期待，台鐵31日表示與一卡通公司再協調加碼代銷2800組，9月3日（周五）上午10：30同步開放台鐵門市和網路商店銷售，絕版限量售完為止，不再製作。

台鐵表示，此次每人每次限購3組，販售通路及銷售數量如下：

台鐵夢工場台北店（台北車站1樓西3門內）150組

台鐵便當台中店（台中車站2樓候車室服務台對面）300組

台鐵夢工場松山店（松山車站地下1樓西邊剪票口）150組

高雄販賣台（高雄車站售票大廳西側）300組

台鐵夢工場南港店（南港車站地下2樓南出口往高鐵方向）150組

台鐵夢工場花蓮店（花蓮車站3樓售票口前）150組

台北2號店（台北車站地下1樓高鐵售票處旁）150組

台鐵夢工場台東店（台東車站1樓大廳近超商）150組

板橋販賣台（板橋車站地下1樓臨台鐵剪票口）150組

台鐵夢工場網路商店1150組

台鐵提醒，實體門市依防疫規定管控室內外人流總量。

另台鐵夢工場網路商店同步開放會員線上訂購EMU900型立體造型一卡通，每筆訂單限購3組，並延長加購優惠活動。加價購活動9月3日至9月30日止，活動期間購買EMU900型立體造型一卡通，即可以優惠價格購買EMU900系列指定商品包括造型毛巾、筆袋、隨身碟64G、口罩套、領帶、T恤、微型積木、背心、造型水、立體拼木。加購商品每筆訂單每項限加購6個，售完為止。9月3日至9月17日單筆訂單金額滿1000元即免付運費。

銷售單位洽詢電話（周一至周五09：00至12：00，13：30至17：30）

台北鐵路餐廳辦公室：（02）2361-9309

台中鐵路餐廳辦公室：（04）2224-8862

高雄鐵路餐廳辦公室：（07）2851751

車勤服務部辦公室：（02）2455-3984

網購客服專線：（02）2456-0522