【「朱諾號」探測到木衛三外殼的深處】

根據美國宇航局最近消息指出，「朱諾號」能夠探測到木衛三外殼的深處，在木星雲底下將近30到45英里的深處中尋找有用的訊息。伽利略衛星是木星四個最大的衛星，分別是木衛一（又名艾奧，Io）、木衛二（又名歐羅巴，Europa）、木衛三（Ganymede）、木衛四（Callisto），這些衛星主要是由岩石狀物質及冰所組成，直徑皆超過3060公里，最大為木衛三（Ganymede），直徑約5601公里，另外還有較小的九顆衛星，直徑大小8~160公里不等，它們是科學家以強力高倍率的望遠鏡和拍攝木星照片中所發現的。

【距離木衛三表面只有31136英里】

近 20 年來，「朱諾號」用比其他探測器都還近的距離飛越了木星最大衛星木衛三，過去NASA 於 6 月 7 日確認收到了來自朱諾號提供的木星表面清晰畫面，包括大小不一的隕石坑、明顯區分出黑暗與明亮的不同地形、與斷層構造有關的特徵等。自伽利略號於 1990 年代探索木星系統以來，已有 20 多年沒有探測器再近距離拜訪過木衛三，直到現在，NASA 已確認朱諾號順利於美東時間 6 月 7 日自距木衛三表面僅 1038 公里的高度飛越，並順利拍下超清晰木衛三地表的美圖。

而「朱諾號」最新的進度則可以幫助我們研究木星以及其他79顆衛星的組成，特別是它的伽利略衛星。在7月20日的飛越當中，「朱諾號」距離木衛三表面只有31136英里，它首次瞥見了木衛三的北極地區，儘管木衛三沒有大氣層，在惡劣的太空環境中非常脆弱，但「朱諾號」還是能夠分析出在低緯度和高緯度之間的變化。

【低緯度地區受到磁場的保護】

「我們發現木衛三的高緯度地區主要是水冰、顆粒細小的物質組成，而這正是帶電粒子強烈轟擊的結果。」羅馬國家天體物理研究所的聯合研究員亞歷山德羅·穆拉在NASA的更新中說到：「相反地低緯度地區受到磁場的保護，含有更多原始的化學成分，最明顯的是非冰水成分，例如鹽和有機物。」這是太空探索十年的驚人結論，「朱諾號」的下一個目標是木星的北極，以及它的衛星木衛二和木衛一，相信研究人員會帶給我們更多不一樣的發現。

圖片來源：NASA

資料來源：VICTOR TANGERMANN(2021AUG 10).NASA’S JUNO PROBE CREATES STUNNING MAP OF JUPITER’S LARGEST MOON. Futurism