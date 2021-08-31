台灣鬧新冠肺炎疫苗荒的情景下，在8月23日正式開打高端疫苗，且總統蔡英文在當日貢獻手臂，接種高端疫苗，也引發關注。近日高端疫苗也在網路上掀起討論浪潮，以大數據觀點，帶你一起來看看網友看法與意見！

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「高端疫苗」在8/22-8/25期間的網路聲量輿情，以小時為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

【接種後死亡案例引爆民眾不安感 高端疫苗網路聲量一小時突破兩萬則】

高端疫苗近日網路聲量。（摘自Social Lab社群實驗室）

《Social Lab社群實驗室》指出，8月22日傍晚，許多新聞媒體發布快訊表示「總統蔡英文將於23日上午施打高端疫苗」，且將全程進行直播，此消息一出便引起網友熱議，網友的話題重點圍繞在高端疫苗正式開打以及總統帶頭施打，相關討論在一小時內便累積近五千則。

8月23日上午蔡英文總統率先施打高端疫苗並於臉書全程直播，事後也發表文章對醫護人員表達感激，並表示自己的精神狀況好、無副作用。有民眾贊同總統的作為，表示「推！支持總統與國產疫苗」，也有網友發表不同看法，認為「總統本來就應該要先打」，「總統率先施打」的話題也成功帶起國人對於國產疫苗的矚目，並迅速累積超過萬則留言。

同日中午陸續有新聞媒體報導「部分民眾在施打高端疫苗後，發生身體不適情形」，網友討論焦點開始轉移到「國產疫苗的副作用」，有網友認為這純屬正常現象，表示「哪個疫苗沒有副作用」，但也有人認為高端沒有國際認證，自己不能放心，因而帶起了第二波的討論高峰。

8月24日中午前後，媒體報導陸姓作家於接種高端疫苗後猝死的消息，掀起輿情巨浪，民眾對於國產疫苗的不安感一夕爆發，然而有網友理性分析，認為「施打任何疫苗本就有風險」、「應該是有慢性病，跟打疫苗無關」。

隔日下午，指揮中心公布「截至今日有3起時序相關的接種後死亡通報」，並說明個案的相關調查情況，有網友認為案例死亡並非單純是疫苗接種所造成的，表示「三高和各種慢性病就是危險大宗阿」、「其他疫苗也是有點死亡案例」，然而也可看出不少民眾對於接種國產疫苗仍然是持較保守、觀望的態度。

【打不打高端疫苗？ 有疫苗先打再說vs觀望疫苗保護力與副作用】

高端疫苗網友討論輿情。（摘自Social Lab社群實驗室）

關於「高端疫苗開打」的話題，《Social Lab社群實驗室》發現網友支持與反對的立場參雜，其中「選擇先打國產高端」的民眾普遍認為高端疫苗的臨床數據結果較佳，接種前期的「安全性好」、「副作用小」，表示自己剛接種完高端，目前沒有什麼副作用，也有不少選擇施打高端的網友認為如今疫情未穩定，能夠接種疫苗才是最重要的，說到「只要有疫苗我就去打！」、「只要能打在身上的疫苗就是好疫苗」，另外，也有部分民眾對「疫苗國產」表現十足信心，對國產疫苗表示支持，提到「有自己的疫苗更自主了，謝謝疫苗國家隊」。

而另一方面，「不願意施打國產疫苗」的民眾則有不同的觀點，就有網友表示高端「現在沒有國際認證就是在當白老鼠」，認為即使施打了也很可能被其他國家拒絕入境，而也有另一種網路聲音，擔心高端「實際保護效力」未可知，可能會「打了變白打」。此外，也有部分民眾質疑高端的審查流程操之過急，有網友提到高端疫苗還未完成三期就申請EUA很令自己感到不安。

在疫情下，最重要的仍然是做好自身防疫，共同台灣防疫盡一份心力，保護自身也保護他人，共同守護台灣社會的疫情防護網！