台北地檢署偵辦國寶集團總裁朱國榮炒作松崗股票案，前年發動搜索時，發現天剛公司前董事長鄧光明同步出脫持股，追查發現鄧知悉搜索消息，提前賣股避損約60萬元，北檢31日依內線交易罪起訴鄧。

檢方調查，檢調2019年5月10日上午搜索松崗公司時，被搜索的對象之一、朱國榮女密友林佳馨因另案遭限制住居，但林女已擅自搬離，擔心違反禁令被發現，在搜索現場偷偷請同仁與松崗前董事長陳沅榜套招，要陳幫忙騙稱房子他暫時出借的。

陳沅榜後來把松崗被搜索的消息轉告鄧光明，鄧因為有融資購買松崗股票，擔心搜索消息曝光後股價會下跌，立刻委託掛賣212張；松崗當天下午近6時許公告被搜索的重大訊息後，股價果然下跌，鄧總共成交賣出87張，避損約60萬元。

檢方發現有人在搜索期間密集賣股，進一步追查出鄧光明涉嫌內線交易，今年5月5日發動搜索，約談鄧光明、陳沅榜等人到案，鄧光明自知難逃法網，認罪並繳回60萬元不法所得，檢察官並於今天將他起訴。

至於同案被告陳沅榜部分，檢察官認為他把搜索消息轉告鄧光明，目的並不是為了幫助鄧炒股，遂將他處分不起訴。