日盛金控31日舉行最後一場股東常會，順利通過所有議案，並且進行第八屆股東改選，結果包普董及獨董在內的11席董事，全部是富邦金控提名，預計2022年完成首宗「金金併」，也將使上市櫃金控公司從15家變14家。

日盛金控第八屆董事改選，普通董事當選8席，即韓蔚廷、陳聖德、程耀輝、郭倍廷、葉公亮、程明乾、劉中平、王瑋，全部都是富邦金控的法人代表，香港商Capital Target Limited（建群投資）提名的謝志偉未尚選。獨立董事當選3席，各為王銘陽、范正權、洪茂蔚，也全部是富邦金控推薦。

日盛金控實收資本額377.25億元，普通股37.72億股，這次股東常會通過每股配發股利約0.55元，包括現金股利約0.38元現金，總計14.53億元，股票股利約0.16元且轉增資、合計6.23億元及發行新股6226萬股。另其他議案也順利通過。

富邦金控這次改選，拿下完全實質經營權後，依規畫2022年將舉行股東臨時會，走完應有的程序後，即正式併入富邦金控，也是開放金控公司成立以來，首宗的民營金控合併案，極具代表性，未來上市櫃金控公司也少掉1家，只剩14家。