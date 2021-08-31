天使隊大谷翔平擊出本季第42轟。（MLB臉書）

大谷翔平第42轟出爐，天使31日迎戰洋基，右腕痠痛的大谷在5局下又遭到內角球招呼，但他成功逮到一顆失投的曲球，轟成右外野陽春炮！在競爭者步步進逼的時候，繼續安坐大聯盟與美聯全壘打王。天使和洋基打得相當激烈，終場天使8-7獲勝。

洋基開場就連敲兩支二壘打，首局攻下2分。天使前3局沒有攻勢，大谷還連吞兩K。但是才到第4局下，洋基先發投手克魯伯(Corey Kluber)就撐不住了，被連續安打攻上滿壘，然後天使隊梅菲爾德(Jack Mayfield)擊出滿貫全壘打！

克魯伯投完4局就退場，第5局大谷第一個上來，眼前的投手碰巧是老隊友希尼(Andrew Heaney)，希尼1個月前才被天使賣到洋基。希尼對大谷連投兩顆內角速球，一顆被打成界外，再來他改丟曲球奇襲，被大谷逮個正著，這球一打中，投打雙方立即都知道「出去了」，大谷還輕輕跳了一步沒有急著跑壘，成為超前比分的陽春全壘打。

皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)明星賽後瘋狂進擊，居然從21轟衝到38轟，一度超車藍鳥隊小葛瑞洛(VladimirGuerrero)。結果小葛瑞洛31日對金鶯轟出雙響炮，同樣追到38轟。這場美聯全壘打王大戰愈來愈精彩，大谷在明星賽後狀態不佳仍擊出9轟，要追上他也沒這麼容易。