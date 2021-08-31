味全(1201)今日舉行股東會，董事長陳宏裕說，這兩年全球經濟受到疫情影響，許多產業都受到衝擊，公司在疫情期間，即時應變採取各種因應方式，並研究市場及消費者行為的轉變，因此去年營收及獲利表現都不錯。今年上半年合併營收年增8.4%，未來將結合消費端需求，開創客戶端服務的創價服務角度進行營運模式的精進。

味全執行長張教華指出，去年不受疫情影響營運仍成長的原因，主要是台灣市場採兩大經營方針，包括品牌/品類聚焦，及品牌資產重建，並在此基礎上推展五大策略，在經營損益面確實獲得實質改善回饋。在大陸事業部分，持續精耕華東、快速發展華北、華東市場。

味全109年合併營收186.51億元，較108年衰退7.8%；109年歸屬母公司淨利5.35億元，因108年處分資產利益影響，使利益較108年減少8.15億元，每股盈餘1.06元，較108年減少1.61元。在母公司個體財務表現上，營業收入78.02億元，較108年成長2.1%，營業利益1.23億元，較108年轉虧為盈有利3.83億元，在食品本業有明顯的進步表現。