中鋼持續看好下半年鋼市，為鋼市打強心針。下半年鋼價預估走穩向上，有利通路商新光鋼(2031)下半年業績維持不錯的水準，今隨著中鋼股價向上，新光鋼帶量上攻70元關卡並站上月線。

中鋼昨(30)日舉行股東會，董事長翁朝棟表示，展望今年下半年及明年，鋼市審慎樂觀，預期國內市場可受惠台商回流帶來的投資與消費需求成長，基本面持續暢旺；中鋼也穩健適度調漲9月內銷月盤基價平均1.2%，以迎接第四季旺季來臨。

新光鋼上半年營運創新高，上半年EPS 5.04元，下半年鋼價仍走穩向上，中鋼開出9月單月盤轉為漲盤，有利新光鋼公司下半年營運仍在高檔水準，全年營運可望創新高。

受惠訂單暢旺、鋼價走揚，新光鋼7月營收仍在高檔，達13.11億元，年增29.83%，今年前7月營收84.17億元，年增57.39%，並改寫歷史同期新高。

展望下半年，預計下半年鋼價穩步走堅，且新光鋼還有部分低價原料庫存，可望力挺毛利率續在高檔水準，全年營收、獲利創新高可期，亦有利於明年股利將比今年提高。