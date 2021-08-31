韓國31日公布的7月工業生產數值下滑，加上中國大陸剛出爐的8月PMI(採購經理人指數)不如預期，因此韓股大部分在平盤上下整理，目前在3,138.56點，跌5.63點或0.18%。同時，韓元走升，公債殖利率卻下降。

三星電子跌0.13%，SK海力士跌0.97%，LG化學與現代汽車也分別跌1.69%和0.95%。

受到新冠病毒與原物料價格大漲影響，中國大陸8月製造業PMI降至50.1遜於預期。同時，非製造業也僅有47.5，掉到景氣榮枯點50以下。

同時，韓國公佈2022年政府預算高達604.4兆韓元，約5184億美元。總金額不僅較2021年的多出8.3%，同時，舉債規模也大幅增至經濟成長(GDP)的50.2%，雙雙都打破歷史新高紀錄。

一美元可兌換1,165韓元，韓元升0.17%。

韓國3年期公債殖利率跌0.5個基本點至1.393%，而10年期的也跌2.8個基本點至1.885%。