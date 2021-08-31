超級大魔王現身？南非政府向世衛組織（WHO）通報「C.1.2」變種病毒正在當地傳播，且現蹤在其他7個國家。對此，台大前感染科醫師林氏璧今發文表示，C.1.2大幅變異，研究發現它與原始病毒株相比，已有44至59個突變，但是否傳染力較高或是對疫苗無效，仍須有更多研究證實，但南非染疫者基因定序後發現，感染C.1.2的比例增幅與之前Delta變異株最早出現在當地的比例類似，建議繼續密切關注。

林氏璧今在臉書發文表示，南非國家傳染病研究所（NICD）發表預印研究報告，稱科學家於今年5月首次檢測到C.1.2，此變異株是由1月發現的C.1演化而成，但與C.1相比，新變種已經大幅變異。研究發現，與原始病毒株相比，C.1.2已經有了44至59個突變，其基因變異程度已超過全球已知的所有變異株或須留意變異株。

林氏璧指出，C.1.2的突變包括會增加傳染力，並讓疫苗效力下降的位點（R190S D215G N484K N501Y H655Y T859NY144del L242-A243del），另外還有一些新的突變也有可能會造成影響（C136F，Y449H，N679K）。

林氏璧也說，C.1.2是否真的會有比較高的傳染力或對疫苗無效，目前還沒有確認，仍舊需要更多的研究證實。而C.1.2五月首次在南非被檢測到，後來在英國、大陸、民主剛果、模里西斯、紐西蘭、葡萄牙與瑞士等7個國家現蹤。

林氏璧透露，南非的C.1.2在基因定序所佔的比例，5月時僅有0.2%，6月增至1.6%，7月達到2%，其增幅與之前Beta和Delta變異株在當地最早出現前幾個月的比例類似，但目前南非當地最主流的病毒株還是Delta，6月增至67%、7月達到89%。因此在Delta存在之下，C.1.2 是否有更大競爭優勢成為主要病毒株，值得繼續密切關注。

林氏璧表示，新冠病毒持續突變是很正常的，但到底是不是大魔王？重點是哪個變異株才是真正有意義的？是否傳染力較高可以逐漸取代原本病毒株？是否會影響到疫苗效力？重症比例會不會較高？以上這些問題都不是馬上就會有答案的。