國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中昨（30）日在廣播節目中透露，早在5月台灣疫情嚴重時，大陸人士就曾有意捐贈500萬劑BNT疫苗，直到最近才收到政府公文回覆並遭拒。對於這500萬劑BNT，主持人李明璇結束訪問後在臉書表示，「陳時中直接表示不需要了。」

孫文學校總校長張亞中（右）透露，近日才收到政府公文，拒絕500萬劑BNT捐贈。（圖／摘自飛碟聯播網 璇外知音YouTube）

張亞中昨在廣播節目「璇外知音」中表示，台灣疫情嚴重時，就有許多大陸友人希望委託他捐1000萬劑疫苗，其中有500萬劑BNT，且5月底就向衛福部報告此事，當時被要求要提出八項證明，但事後看來，八項證明根本不是關鍵，關鍵在於政府有沒有授權、政府願不願意做。

而就在前兩個禮拜，張亞中終於收到公文回覆，政府稱不需要這500萬劑疫苗了。他直言，「這就是一種權力的傲慢」，但要傲慢可以，不要把老百姓的生命踐踏在腳底，並在節目中痛批「蔡政權泯滅人性、草菅人命」。

昨晚李明璇在臉書提及此事，她表示，張亞中爆料自己5月底時欲幫忙捐贈BNT來台灣，卻不斷被蔡政府刁難，甚至在兩週前、也就是8月中旬，才收到政府「拒絕500萬劑BNT」的公文，「陳時中直接表示不需要了。」